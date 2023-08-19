Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии

Согласно отчету Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", аэропорты страны успешно обработали 1,4 миллиона пассажиров во втором квартале 2023 года, что на 41,1% больше, чем в апреле-июне 2022 года, сообщает Trend.

Согласно предоставленным данным, грузинские аэропорты зарегистрировали 45,1% прирост числа пассажиров в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, обслуживая 731,8 тысячи человек. Количество вылетевших из аэропортов составило около 699,8 тысячи человек, что на 37,2% больше, чем год назад.

В данном периоде 96,7% всех пассажиров, пользующихся услугами грузинских аэропортов, приходится на регулярные рейсы.

Касательно грузоперевозок, в апреле-июне было перевезено 4,6 тысячи тонн грузов. Из них 87% были полученными грузами, а 13% - отправленными.

Важно отметить, что количество пассажирских рейсов во втором квартале 2023 года составило 6,1 тысячи, что на 32,6% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Общий пассажирооборот воздушного транспорта Грузии в этот период составил 147,6 миллиона пассажиро-километров, что свидетельствует о росте на 69,5% по сравнению с прошлым годом. Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 77,5%.

Что касается грузовых перевозок, во втором квартале 2023 года воздушным транспортом было перевезено 10,3 тысячи тонн грузов, а объем грузооборота составил 16,7 миллиона тонно-километров. Оба эти показателя сократились вдвое по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.