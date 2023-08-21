Товарооборот Грузии и России с января по июль вырос

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, оборот торговли между Грузией и Россией за период с января по июль текущего года достиг $1,5 миллиарда, что на 24,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, передает Trend.

Россия укрепила свою позицию на втором месте среди главных торговых партнеров Грузии. За первые семь месяцев 2023 года доля российского вклада во внешнюю торговлю составила 12,4%. Экспорт товаров из Грузии в Россию в указанный период составил приблизительно $416,2 миллиона (рост на 26,2%), а объем импорта составил около $1,08 миллиарда (рост на 24,2%).

Лидерство среди торговых партнеров Грузии за первое полугодие 2023 года заняла Турция, общий торговый оборот с которой превысил $1,6 миллиарда, увеличившись на 10,7% по сравнению с 2022 годом. США следуют на третьем месте с торговлей, превысившей $1 миллиард. Затем идут Китай ($944,3 миллиона) и Азербайджан ($847,9 миллиона).

Общий внешнеторговый оборот Грузии за первое полугодие 2023 года составил более $12,1 миллиарда, что является ростом на 18% по сравнению с предыдущим годом. Объем экспорта составил более $3,5 миллиарда (рост на 15,9%), а импорта - более $8,5 миллиарда (рост на 19%). Торговый баланс за этот период остался отрицательным, превысив $4,9 миллиарда.