Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти

Согласно информации, опубликованной на веб-сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот страны за период январь-июль 2023 года продемонстрировал прирост на 18% по сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года, достигнув уровня в 12,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), сообщает Trend.

За этот промежуток времени в страну было импортировано товаров на сумму 8,5 миллиарда долларов, что на 19% больше, чем за семь месяцев 2022 года. В то же время экспорт составил 3,6 миллиарда долларов, что превышает аналогичный период 2022 года на почти 16%.

Тем не менее, баланс торговли Грузии оказался отрицательным на протяжении начала 2023 года, составив 4,9 миллиарда долларов, что выше аналогичного показателя за семь месяцев 2022 года на почти 21,3%.

Список экспортируемых из Грузии товаров включает в себя медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и так далее.

За январь-июль 2023 года наиболее впечатляющим образом вырос экспорт легковых автомобилей (на 216,8%), воды (включая минеральную и газированную, с добавками сахара – на 62,4%) и спиртных напитков (на 45,9%). Однако в тоже время экспорт ферросплавов сократился на 68,6%, а экспорт азотных удобрений и медных руд и концентратов уменьшился на 41,5% и 38,7% соответственно.

Что касается импорта в Грузию, с начала текущего года, страна столкнулась с ростом ввоза таких товаров как нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеница, электроэнергия, телефонные аппараты для связи и другие товары.

За январь-июль 2023 года заметное увеличение импорта было зафиксировано в категориях легковых автомобилей (почти в два раза), тракторов (на 75,9%), сигарет и табачных изделий (на 65,8%) и грузовых автомобилей (на 63,9%). С другой стороны, импорт медных руд и концентратов снизился на 57%, вычислительных машин и компонентов к ним – на 16,1%, а также нефти и нефтепродуктов – на 15,2%.