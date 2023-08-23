Грузинская железная дорога увеличила пассажирские перевозки

Согласно данным, опубликованным на сайте национальной службы статистики "Сакстат", перевозки пассажиров по железной дороге во втором квартале 2023 года в Грузии заметно выросли на 47,4%, достигнув почти 570 тысяч человек, сообщает Trend.

Согласно отчету, объем пассажирских перевозок за этот же период увеличился на 50,9% и составил 176,9 млн пассажирокилометров.

В течение апреля-июня на местных поездах было перевезено 560,2 тысячи пассажиров, что составляет 98,5% от общего объема пассажиров, перевезенных по железной дороге. Этот показатель также выше на 48,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Поездами международного сообщения было перевезено 8,7 тысячи пассажиров, что на 6% меньше, чем во втором квартале 2022 года.

Отмечается, что в направлении Азербайджана пассажирских перевозок во втором квартале 2023 года не было.

Не смотря на обесценивание активов и девальвацию лари после 2016 года, Грузинская железная дорога (ГЖД) вернулась к прибыльной деятельности. В 2022 году компания завершила год с рекордной прибылью в размере 396,7 млн лари и чистым финансовым доходом в 178,9 млн лари.

Рост чистого финансового дохода был обусловлен, в частности, сокращением процентных расходов после рефинансирования еврооблигаций 2021 года, а также укреплением лари по отношению к американскому доллару.

Результаты также показывают положительную тенденцию в объемах перевозок и доходов от грузоперевозок, а также логистических услуг. Выручка от пассажирских перевозок также значительно выросла, составив 27,4 млн лари, почти вдвое больше, чем в 2021 году.

Свободные денежные средства на балансе компании продолжают увеличиваться, достигнув 274,6 млн лари к концу 2022 года, что на 62,4 млн лари больше, чем на конец 2021 года.