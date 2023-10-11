Грузия и ОАЭ вступили в новый этап экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Грузия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве, передает Trend.
В церемонии подписания в формате видео связи приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили его коллега из ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.
Гарибашвили выразил уверенность, что новый этап отношений между двумя странами будет способствовать активизации и упрощению торгово-экономических отношений на благо народов обеих стран.
Премьер-министр ОАЭ отметил, что соглашение станет новым этапом в отношениях между странами.
Соглашение подписали вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зайуди.