Грузия и ОАЭ вступили в новый этап экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Грузия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве, передает Trend.

В церемонии подписания в формате видео связи приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили его коллега из ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

Гарибашвили выразил уверенность, что новый этап отношений между двумя странами будет способствовать активизации и упрощению торгово-экономических отношений на благо народов обеих стран.

Премьер-министр ОАЭ отметил, что соглашение станет новым этапом в отношениях между странами.

Соглашение подписали вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зайуди.