Внешний госдолг Грузии сократился

БАКУ /Trend/ - Внешний государственный долг Грузии к концу сентября составил $8,45 млрд, что на $115,7 млн, или 1,3%, ниже показателя месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов Грузии, передает Trend.

По данным Минфина, на $25,1 млн сократился госдолг Грузии перед Европейским инвестиционным банком, на $20,5 млн перед Международной ассоциацией развития Всемирного банка.

Среди стран Франция остается крупнейшим держателем госдолга Грузии, однако за месяц он снизился на $19,7 млн. На $12,1 млн долларов меньше республика теперь должна Германии. На $3,5 млн сократился долг перед Россией, составив $15,2 млн.