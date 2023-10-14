Граждане России лидируют по количеству визитов в Грузию

БАКУ /Trend/ - Граждане России с июля по сентябрь совершили более 766 тыс. поездок в Грузию, что на 6,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, передает Trend.

За третий квартал россияне въехали в Грузию 766 514 раз. В то же время число выездов из Грузии гражданами РФ за тот же период выше - 780 514. Что касается данных за июль - сентябрь прошлого года, то граждане России въехали за этот период в Грузию 719 818 раз.

Всего страну с июля по сентябрь текущего года иностранцы посетили более 2,6 млн раз. Россияне лидируют по числу визитов.