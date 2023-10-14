Более 40 тысяч человек лишились гражданства Грузии

БАКУ /Trend/ - За последние десять лет 43 488 человек в Грузии лишились своего статуса гражданина, передает Trend.

Более половины этого числа, то есть 25 тысяч человек, утратили грузинское гражданство, так как приобрели гражданство России.

Больше всего, 19 тысяч, были лишены гражданства Грузии в 2013 году, из них 11 758 получили российское гражданство. В предыдущем году 2077 человек утратили грузинское гражданство, в том числе 1358 человек из-за получения российского гражданства.

С начала текущего года гражданство Грузии было аннулировано у 3006 человек, и из них 2189 человек перешли в гражданство России. Следует отметить, что для сохранения грузинского гражданства при получении гражданства другой страны необходимо пройти специальную процедуру, и решение принимается не автоматически, а по усмотрению комиссии, которая может отказать в этом.