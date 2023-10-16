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Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили

Грузия Материалы 16 октября 2023 15:34 (UTC +04:00)
Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Конституционный суд (КС) Грузии удовлетворил конституционное представление правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и установил нарушение президентом республики Саломе Зурабишвили конституции из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства. Решение суда в прямом эфире зачитал глава КС Мераб Турава.

"Конституционной суд Грузии установил, что президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили во время рабочих визитов за границу 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года осуществила представительские права и полномочия в сфере международных сношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила подпункт "а" части 1 статьи 52 Конституции Грузии", - сказал Турава.

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