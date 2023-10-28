В Грузии увеличат бюджет министерства образования на $185 млн

БАКУ /Trend/ - Правительство Грузии приняло решение в 2024 году увеличить бюджет министерства образования и наук на 0,5 млрд лари ($185 млн), что поможет повысить зарплату педагогам на 500 лари ($185). Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает Trend.

"В 2024 году министерству образования дополнительно будет выделено 0,5 млрд лари, отсюда 160 млн лари (до $60 млн) будет потрачено на рост зарплат учителей, которые в среднем вырастут на 500 лари и более", - сказал Гарибашвили.

Бюджет Минобразования в текущем году составляет более 2 млрд лари (более $752 млн). Средняя месячная зарплата педагогов в Грузии колеблется от 570 до 1,25 тыс. лари (от $211 до $463).