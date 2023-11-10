Грузия начнет переговоры о вступлении в ЕС после парламентских выборов

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что переговоры о вступлении республики в ЕС начнутся после парламентских выборов в стране, которые назначены на осень 2024 года, передает Trend.

"Я надеюсь, что после того, как у нас будут демократические парламентские выборы, создастся новая коалиция и в этом случае мы выполним все условия и начнем переговоры о вступлении в ЕС. Мы на год отстаем от Украины и Молдавии, и этот год должны будем нагнать, и Европа должна быть рядом с нами", - заявила Зурабишвили.