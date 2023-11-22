В Грузии увеличили госфинансирование родов

БАКУ /Trend/ - Минздрав Грузии объявил, что будет полностью финансировать для женщин страны роды в клиниках, включенных в программу всеобщего страхования, передает Trend.

Определен единый тариф – 1 222 лари (около $450), куда войдут размещение в обычной палате, личный врач-акушер по выбору, обезболивание, лекарства, питание, различные другие прямые и косвенные расходы.

Решение о полном финансировании родов было принято в рамках расширения программы международной системы финансирования клиник DRG (Diagnostic Related Group).