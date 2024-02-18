Нацбанк Грузии облегчил снятие средств с банковских счетов для граждан России

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Грузии понизил с 80% до 40% долю вкладов граждан РФ в иностранной валюте, которую нельзя потребовать выдать немедленно, передает Trend.

Это означает, что теперь граждане РФ могут снимать до 60% от своих вкладов в грузинских банках за один раз. Такие же требования ликвидности применяются к депозитам других нерезидентов.

НБГ пояснил, что это решение было принято с учетом геополитической обстановки, при этом существенного оттока средств россиян в среднесрочном периоде не ожидается.