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Нацбанк Грузии облегчил снятие средств с банковских счетов для граждан России

Грузия Материалы 18 февраля 2024 08:08 (UTC +04:00)
Нацбанк Грузии облегчил снятие средств с банковских счетов для граждан России

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Национальный банк Грузии понизил с 80% до 40% долю вкладов граждан РФ в иностранной валюте, которую нельзя потребовать выдать немедленно, передает Trend.

Это означает, что теперь граждане РФ могут снимать до 60% от своих вкладов в грузинских банках за один раз. Такие же требования ликвидности применяются к депозитам других нерезидентов.

НБГ пояснил, что это решение было принято с учетом геополитической обстановки, при этом существенного оттока средств россиян в среднесрочном периоде не ожидается.

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