Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования

БАКУ /Trend/ - Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии снизил ставку рефинансирования на 0,75 процентных пункта до 8,25%, передает Trend.

Эта ставка является базовой для 180 тысяч банковских кредитов в стране.

Нацбанк начал снижать ставку рефинансирования постепенно с весны прошлого года. Ранее она составляла 11% и действовала с марта 2022 года, что являлось самым высоким показателем с 2008 года.

В своем объяснении текущей ситуации Нацбанк отмечает уменьшение инфляционных рисков на среднесрочный период.