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Грузия и Китай подписали соглашение о безвизе

Грузия Материалы 10 апреля 2024 22:51 (UTC +04:00)
Грузия и Китай подписали соглашение о безвизе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Джанг подписали двустороннее соглашение об освобождении от виз для владельцев обычных паспортов. Об этом сообщили на сайте МИД Грузии, передает Trend.

После вступления в силу соглашение позволит гражданам Грузии путешествовать в Китай без визы и находиться там до 30 дней за один визит.

Соглашение вступит в силу, как только обе страны завершат соответствующие внутренние юридические процедуры.

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