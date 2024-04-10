Грузия и Китай подписали соглашение о безвизе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Джанг подписали двустороннее соглашение об освобождении от виз для владельцев обычных паспортов. Об этом сообщили на сайте МИД Грузии, передает Trend.

После вступления в силу соглашение позволит гражданам Грузии путешествовать в Китай без визы и находиться там до 30 дней за один визит.

Соглашение вступит в силу, как только обе страны завершат соответствующие внутренние юридические процедуры.