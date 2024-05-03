Грузия меняет подход в практике закупок - Каха Деметрашвили

ТБИЛИСИ /Trend/ - Грузия меняет подход в практике закупок.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства государственных закупок Грузии Каха Деметрашвили, выступая на панельных дискуссиях на тему «Устойчивые закупки – вклад в достижение целей АБР по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним» в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

«Мы начали этот путь шесть лет назад. Мы назвали это философией концепции. И это, по сути, та же философская концепция. Это новая философия. Я полагаю, что большинство из вас являются профессионалами в области государственных закупок или закупок, или, по крайней мере, профессионалами в области финансов. И поэтому мы меняем философию. Мы меняем подход. Мы меняем понятия в государственной политике, я бы даже сказал, и не только в практике закупок»,- сказал он.

«Наши заказчики для закупок товаров, обязаны применять критерии устойчивых государственных закупок. И это уникальная история. Теперь мы делаем следующие шаги: мы расширяем список этих товаров, а затем переходим к услугам, чтобы расширить список заказчиков и уменьшить денежный порог. Так что это уникальная грузинская стратегия», - добавил Деметрашвили.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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