Каха Деметрашвили назвал основные вызовы в экономике Грузии

ТБИЛИСИ /Trend/ - В Грузии сталкиваются с тремя основными вызовами в сфере экономики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства государственных закупок Грузии Каха Деметрашвили, выступая на панельных дискуссиях на тему "Устойчивые закупки – вклад в достижение целей Азиатского банка развития (АБР) по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним" в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"Мы разрабатывали очень важные стратегии, такие как электронное правительство, стратегии экономики замкнутого цикла. Но у нас много вызовов.

Во-первых, в основном, это проблемы, связанные с менталитетом. В Грузии строгие правила и положения. У нас 4700 заказчиков. Этот менталитет приходит и в бизнес. Экологически чистые товары и услуги стоят дороже. Второе – это проблемы, связанные с пропагандой. В-третьих, нам нужны новые руководящие принципы", - подчеркнул он.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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