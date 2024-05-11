В Грузии могут внести изменения в закон об иноагентах

БАКУ /Trend/ - При активной поддержке международных партнеров власти Грузии могут внести изменения в законопроект об иностранных агентах после того, как президент страны Саломе Зурабишвили наложит на него вето.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции с грузинскими журналистами.

"У меня сложилось впечатление, что сейчас есть готовность к дискуссиям в связи с нормами закона об иноагентах. Я объяснил нашим партнерам, что в рамках процедур вето мы можем сверить наши позиции", - сказал Кобахидзе

По словам главы правительства, если президент Грузии наложит вето на определенный законопроект, она также должна будет направить в парламент свои мотивированные замечания. Как пояснил Кобахидзе, эти замечания в отношении законопроекта об иностранных агентах могут быть сформулированы таким образом, чтобы власти рассмотрели их и, при необходимости, поддержали.