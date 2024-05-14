В Грузии на 11% увеличилось число туристов

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2024 года в Грузии было зафиксировано 938 644 туристических визита, по данным Национальной администрации туризма, передает Trend.

Это означает увеличение на 11% по сравнению с прошлым годом и на 6,4% по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году.

Турция остается лидером по количеству международных визитов в Грузию с 254 577 посетителями, за ней следуют Россия (215 468), Армения (191 830), Азербайджан (51 466) и Израиль (46 789).

Отмечается увеличение туристических визитов из Турции на 17,6%, в то время как количество посетителей из России сократилось на 16,1%.