Шарль Мишель провел телефонные консультации с президентом и премьером Грузии

БАКУ /Trend/ - Глава Европейского Совета Шарль Мишель провёл телефонные консультации с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе по поводу принятия грузинским парламентом закона об «иноагентах», передает Trend.

Мишель подчеркнул важную роль Зурабишвили в преодолении политической поляризации в стране и поблагодарил её за усилия в этом направлении. Он также призвал Кобахидзе продолжать искать пути выхода из политической нестабильности.

Мишель отметил, что грузинский народ должен самостоятельно определять своё будущее, и смелое политическое руководство может этому способствовать. Он подчеркнул, что Грузия не должна рисковать своим европейским будущим ради краткосрочных политических выгод отдельных игроков.