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Шарль Мишель провел телефонные консультации с президентом и премьером Грузии

Грузия Материалы 16 мая 2024 07:38 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Глава Европейского Совета Шарль Мишель провёл телефонные консультации с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе по поводу принятия грузинским парламентом закона об «иноагентах», передает Trend.

Мишель подчеркнул важную роль Зурабишвили в преодолении политической поляризации в стране и поблагодарил её за усилия в этом направлении. Он также призвал Кобахидзе продолжать искать пути выхода из политической нестабильности.

Мишель отметил, что грузинский народ должен самостоятельно определять своё будущее, и смелое политическое руководство может этому способствовать. Он подчеркнул, что Грузия не должна рисковать своим европейским будущим ради краткосрочных политических выгод отдельных игроков.

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