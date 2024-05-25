Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Грузии 27 мая

БАКУ /Trend/ - 27 мая Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Грузии вокруг закона об иноагентах, заявил Петер Стано, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает Trend.

"Будущее отношений между Грузией и Европейским союзом зависит от последних событий. Грузия будет одной из тем, которые министры иностранных дел обсудят в понедельник, особенно в контексте закона 'О прозрачности иностранного влияния'," — заявил Стано.

Он подчеркнул, что Европейский союз является партнером и другом грузинского народа, который выразил желание следовать по европейской траектории. Грузинское правительство подало заявку на вступление в ЕС, и этот процесс требует соблюдения определенных критериев.