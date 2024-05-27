Зурабишвили представила план объединения оппозиции на парламентских выборах в Грузии

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье выступила перед дипломатическим корпусом, лидерами и сторонниками оппозиции у своей резиденции в Тбилиси в честь Дня независимости республики. Она представила свой план подготовки к предстоящим парламентским выборам в октябре, назвав его "Грузинской хартией", передает Trend.

Зурабишвили предложила лидерам прозападных и проевропейских партий подписать эту хартию и объединить усилия для победы на выборах. Она подчеркнула, что подготовка к выборам должна быть мирной.

"Сейчас не время для раздоров между оппозиционными партиями и проявления политических амбиций. Поэтому я решила представить план действий - "Грузинскую хартию", вокруг которой предлагаю объединиться проевропейским политическим партиям", - заявила она.

Президент Грузии отметила, что предстоящие выборы будут референдумом "между европейским и российским будущим Грузии".

План Зурабишвили предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов, которые будут действительно "свободными и справедливыми", после победы оппозиционных сил на выборах в октябре.