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Парламент Грузии преодолел вето президента по закону об иноагентах

Грузия Материалы 28 мая 2024 19:36 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Парламент Грузии отклонил проголосовал против замечаний президента Саломе Зурабишвили по закону об иноагентах, преодолев таким образом её вето.

Как передает Trend, заседание парламента транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Согласно информации, против вето президента проголосовали 66 депутатов при необходимом кворуме в 50. Затем депутаты поддержали первоначальную редакцию закона, за которую проголосовали 84 депутата при кворуме в 76, против высказались 4 парламентария.

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