Служба статистики Грузии сообщила о снижении абсолютного уровня бедности

БАКУ /Trend/ - Уровень абсолютной бедности в Грузии снизился до 11,8% в 2023 году, что на 3,8 процентных пункта меньше по сравнению с 2022 годом, согласно данным Национальной службы статистики, передает Trend.

Для расчета уровня бедности используются два основных фактора. Первый — это совокупная стоимость товаров и услуг, необходимых для минимального удовлетворения потребностей семьи. Второй — количество людей, живущих менее чем на 2,15 долларов в день (международная черта бедности по данным Всемирного банка), что составляет до 65 долларов в месяц.

Уровень абсолютной бедности в городах значительно ниже, чем в сельских районах — 9,4% против 15,6%. Мужчины чаще оказываются за чертой бедности по сравнению с женщинами (12,2% против 11,5%). Наименьшее количество людей, живущих в условиях абсолютной бедности, наблюдается среди тех, кому более 65 лет, что объясняется наличием постоянной пенсии — всего 8%.