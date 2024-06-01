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В Грузии заявили о необходимости пересмотра отношений с США

Грузия Материалы 1 июня 2024 01:10 (UTC +04:00)
В Грузии заявили о необходимости пересмотра отношений с США
Фото: Ираклий Кобахидзе/X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Грузино-американские отношения требуют пересмотра после того, как в последние годы в них было допущено множество ошибок. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Trend.

"Я не знаю, почему были предприняты две попытки революции в 2020-2021 годах, а затем снова в 2022 году. Не понимаю, почему эти попытки имели место, но факт остается фактом: предыдущий посол [США в Тбилиси] испортила многое, и в те годы было совершено много ошибок, которые требуют исправления. Поэтому грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре", — отметил Кобахидзе.

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