Грузия отложила до 2026 года введение обязательной медстраховки для туристов

БАКУ /Trend/ - Национальная администрация туризма Минэкономики Грузии приняла решение отложить введение обязательной медицинской страховки для туристов до 1 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Trend.

"Да, действительно, ввод обязательной страховки для туристов был отложен до 1 января 2026 года. Обязательная страховка должна была быть задействована 1 июня 2024 года", - подтвердили в пресс-службе.

Причины переноса сроков не были уточнены. Однако, по информации местных СМИ, власти не успели договориться со страховыми компаниями о стоимости страхового полиса и других технических деталях.

Национальная служба статистики Грузии ранее сообщала, что с января по март текущего года в республику было совершено 1,3 млн поездок из-за рубежа, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число визитов зафиксировано из Турции - 254 577 (19,5% общего числа зарубежных визитов), что на 17,6% больше, чем в прошлом году.

Россия занимает второе место: в первом квартале 2024 года из РФ было зафиксировано 215 468 визитов (16,5% общего числа), что на 16,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.