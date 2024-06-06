Экономика Грузии выросла на 11,8%

БАКУ /Trend/ - В апреле рост реального ВВП Грузии составил 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила Национальная служба статистики (Сакстат), передает Trend.

Основные отрасли, способствовавшие этому росту, включают обрабатывающую промышленность, строительство, информацию и коммуникации, транспорт и складирование, торговлю, а также профессиональную, научную и техническую деятельность. Однако энергетическая сфера показала спад.

Средний показатель роста ВВП за первый квартал 2024 года составил 9%.

В 2023 году ВВП Грузии увеличился на 7% после роста на 10,4% в 2022 году.

В мае Национальный банк Грузии улучшил прогноз роста экономики на 2024 год с 5% до 5,6% при ожидаемой инфляции в 1,5% и целевом показателе не более 3%. Правительство Грузии ожидает увеличения ВВП в 2024 году на 5,2%, Азиатский банк развития — на 5%, Всемирный банк — 5,2%, Международный валютный фонд — 5,7%, Европейский банк реконструкции и развития — 5,2%.