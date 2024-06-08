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В Грузии ужесточили правила регистрации газового оружия

Грузия Материалы 8 июня 2024 05:29 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С 7 июня текущего года в Грузии вступили в силу изменения в правилах приобретения и регистрации газового оружия, передает Trend.

Теперь перед приобретением газового оружия гражданам необходимо подать письменное заявление в территориальный орган МВД (в зависимости от места хранения). Без согласия этого органа Агентство обслуживания МВД Грузии не сможет зарегистрировать оружие.

Перед принятием решения территориальный орган будет изучать ряд обстоятельств, связанных с хранением.

Отказ в выдаче соглашения может быть обоснован неявкой заинтересованного лица в полицию после вызова или отказом в допуске уполномоченного к месту жительства/хранения оружия.

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