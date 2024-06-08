Грузия занимает второе место среди стран Совета Европы по числу заключенных

БАКУ /Trend/ - Грузия занимает второе место среди 46 стран Совета Европы по числу заключенных на 100 тысяч жителей. Об этом говорится в ежегодном докладе Совета Европы, охватывающем период с января 2022 года по январь 2023 года, передает Trend.

В Грузии на каждые 100 тысяч жителей приходится 256,1 заключенных.

Средняя продолжительность тюремного заключения в странах ЕС составляет около 11,8 месяцев, а медианная — 10,1 месяца. В Грузии средний срок заключения составляет 13,5 месяцев.

Средний возраст заключенных в Грузии самый высокий среди стран Европы — 44 года, в то время как средний возраст по Европе составляет 38 лет.

Доля женщин-заключенных в Грузии составляет 3,3% от общего числа, что ниже среднеевропейского показателя, который равен 5,2%.

Иностранцы составляют 6,7% от числа заключенных в Грузии, а пожилые заключенные (старше 65 лет) — 2,1%.

Заполняемость тюрем в Грузии составляет 82,1%, в то время как среднеевропейский показатель — 87,8%.