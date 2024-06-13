Нацбанк Грузии продал из своих резервов почти $169 млн для стабилизации курса лари

БАКУ/Trend/ - В последний месяц Национальный банк Грузии (НБГ) продал из своих резервов 168,7 миллиона долларов для стабилизации курса лари, что на 1,2% превышает объем валютных интервенций за весь 2023 год, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Ослабление лари началось после того, как 15 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иноагентах, вызвавший массовые протесты в стране и критику со стороны Евросоюза и США.

За последний месяц НБГ трижды выходил на рынок с интервенциями: 16 мая продано на 60 миллионов долларов, 28 мая – на 48,7 миллиона долларов и 11 июня – на 60 миллионов долларов.

Весь прошлый год НБГ провел валютные интервенции на сумму 166,7 миллиона долларов. С начала 2023 года и до 11 июня объем интервенций составил всего 17,1 миллиона долларов.