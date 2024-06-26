В Грузии цены на продовольствие выросли на более чем 9%

БАКУ/Trend/ - В мае 2024 года цены на продовольствие в Грузии выросли на 9,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

В целом, в перерабатывающей промышленности за отчетный период наблюдался рост на 5,3 процента в годовом исчислении.

В мае 2024 года по сравнению с апрелем того же года цены на промышленную продукцию снизились на 0,2%.

Индекс цен на промышленную продукцию, идущую на экспорт, в мае вырос на 7,5 процента по сравнению с маем 2023 года. Цены на импортируемую в Грузию промышленную продукцию увеличились на 2,3 процента за тот же период, а стоимость импортируемой продукции перерабатывающей промышленности повысилась на 5,4 процента. Годовая инфляция в Грузии в мае 2024 года составила 2 процента, что ниже целевого показателя в 3 процента.

За месяц, с апреля по май 2024 года, инфляция в стране составила 0,4 процента.

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