Назван показатель Грузии по Индексу кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Грузия заняла 22-е место в мире и 16-е место в Европе в национальном индексе кибербезопасности, свидетельствуют результаты исследования National Cyber Security Index (NCSI), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, исследование охватило 48 стран.

Отмечается, что Грузия получила максимальные оценки по таким показателям, как политика кибербезопасности, защита персональных данных и борьба с киберпреступностью, набрав 100%. Самый низкий показатель у страны по направлению кризис-менеджмента составил 22%.

Сообщается, что в первую пятерку рейтинга вошли Чехия, Польша, Австралия, Эстония и США. Наихудшие показатели у Зимбабве, Анголы и Ирака.