Сборная Грузии по футболу получила более $10 млн за выход из группы на Евро

БАКУ /Trend/ - Футболисты сборной Грузии уже получили обещанную премию в размере 30 млн лари (более $10 млн) за выход в плей-офф чемпионата Европы в Германии. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сборной уже переданы первые 30 млн, которые были установлены за выход из группы. И на встрече с игроками сборной мы напомнили им, что и следующая игра связана с таким призом", - сказал Кобахидзе.

26 июня Грузия обыграла команду Португалии (2:0) в заключительном матче группового этапа и вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала грузины 30 июня встретятся с командой Испании.

Ранее фонд "Карту" основателя правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили заявил, что выдаст премию в 30 млн лари футбольной сборной в случае выхода команды в плей-офф чемпионата Европы. Так же команда будет получать по 30 млн лари при каждой победе в плей-офф. Помимо этого, как заявлял Кобахидзе, правительство Грузии выделило 3 млн лари (более $1 млн) футбольной сборной за то, что они впервые в истории вышли в финальную стадию чемпионата Европы.