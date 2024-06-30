ВВП Грузии показал значительный рост

БАКУ /Trend/ - Рост реального ВВП Грузии в мае составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Национальной службы статистики (Сакстат), передает Trend.

Значительный вклад в рост внесли следующие отрасли:

- Информация и коммуникация

- Профессиональная, научная и техническая деятельность

- Финансы и страхование

- Строительство

- Транспорт и складирование

В то же время количество новых компаний, зарегистрированных в прошлом месяце, составило около 6,3 тысячи, что на 5,9% меньше по сравнению с маем 2023 года.

Средний показатель роста ВВП в январе-мае установлен на уровне 9,3%.

Правительство Грузии ожидает увеличения ВВП в 2024 году на 6%, тогда как Всемирный банк прогнозирует рост на уровне 5,2%, а МВФ – на уровне 5,7%.