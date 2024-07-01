Грузию на саммите НАТО в Вашингтоне представит министр иностранных дел

БАКУ /Trend/ - На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне Грузию представит делегация во главе с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили, сообщили в пресс-службе МИД Грузии, передает Trend.

Согласно заявлению, ни министр обороны, ни премьер-министр Грузии не поедут в Вашингтон. В ведомстве объяснили, что программа саммита для стран-партнеров предусматривает участие только глав МИД.

«Согласно программе саммита, участие стран-партнеров предусмотрено на уровне министров иностранных дел. Соответственно, для участия в саммите в Вашингтоне приглашен глава МИД», — говорится в заявлении.

Дарчиашвили примет участие во встрече глав МИД стран-партнеров НАТО, которая состоится в рамках саммита 10 июля. Также у него запланированы двусторонние встречи.