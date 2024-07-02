БАКУ /Trend/ - В Грузии разбился военный самолет, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Грузии.

"2 июля текущего года в ходе одного из плановых военных учений, в которых была задействована авиационная составляющая, один из самолетов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу. В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот Кахабер Зурабашвили", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью выяснения причин упомянутого инцидента соответствующими службами минобороны проводится детальное расследование.