Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 5% ВВП

БАКУ /Trend/ - Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за первый квартал 2024 года составил 351,2 миллиона долларов, сообщает Национальный банк Грузии, передает Trend.

Отрицательное сальдо счета текущих операций обусловлено дефицитом внешней торговли товарами и счетом доходов, в то время как торговля услугами и текущие трансферты оказали положительное влияние.

Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета за год снизился на 5,5%, а его отношение к ВВП улучшилось с 5,5% до 5%. Наиболее дефицитным компонентом текущего счета остается торговля товарами, отрицательное сальдо которой в первом квартале достигло 1,5 миллиарда долларов, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Экспорт товаров снизился на 9,8%, а импорт – на 2,1% в годовом исчислении.

Экспорт туристических услуг в первом квартале 2024 года составил 807,7 миллиона долларов, что на 1,5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Баланс доходов остается отрицательным и составляет 377,5 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда выросла на 3,6%, а отрицательный чистый инвестиционный доход увеличился на 6,7%.

Текущие трансферты традиционно положительно влияют на счет текущих операций. В первом квартале 2024 года их кредит увеличился на 18,4% в годовом исчислении, достигнув 925,5 миллиона долларов. Чистые трансферты частного сектора за этот период выросли на 18,3% до 860,9 миллиона долларов.

Чистые прямые иностранные инвестиции в первом квартале составили 71,8 миллиона долларов, или 1% квартального ВВП.