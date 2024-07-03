Инфляция в Грузии выросла в июне

БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция (июнь 2024 года к июню 2023 года) в Грузии составила 2,2% при целевом показателе 3%, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (май 2024 года к маю 2023 года) в Грузии составляла 2,0%.

Как отмечается, больше всего цены выросли в сферах транспорта (11,0%), гостиниц и ресторанов (7,5%), образования (3,8%), а также на алкогольную и табачную продукцию (3,4%). Цены снизились на одежду и обувь (3,8%), мебель (3,3%), а также на отдых и развлечения (0,7%).

В июне 2024 года по сравнению с маем уровень инфляции составил 0,5%.