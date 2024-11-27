Президент Грузии будет избран по новым правилам

БАКУ /Trend/ - Шестой президент Грузии будет впервые избран коллегией выборщиков, состоящей из 300 членов.

Президентские выборы пройдут 14 декабря в 09:00, сообщает Trend.

Согласно Конституции, кандидат должен набрать не менее двух третей голосов членов коллегии, чтобы быть избранным в первом туре. Если кандидат в президенты не наберет 2/3 голосов, будет проведен второй тур.

Церемония инаугурации президента состоится 29 декабря, в третье воскресенье после дня выборов.

Глава государства будет исполнять свои обязанности в течение 5 лет.

Партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула Михаила Кавелашвили на пост шестого президента Грузии.

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