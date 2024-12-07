В Тбилиси задержаны 50 участников акции протеста

БАКУ /Trend/ - В ходе ночной акции протеста в Тбилиси на проспекте Руставели по обвинению в неповиновении требованиям сотрудников полиции и мелком хулиганстве задержаны 48 человек.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство внутренних дел Грузии, еще 2 человека были арестованы по обвинению в групповом насилии.

Один из задержанных - иностранный гражданин 1997 года рождения.

По данным МВД Грузии, с начала акций протеста в рамках расследования фактов насилия были задержаны в общей сложности 28 человек.

В связи с событиями в ночь на 7 декабря МВД Грузии заявило, что действия некоторых групп приобрели насильственный характер. Протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов пиротехнику, камни и различные предметы.

Отмечается, что в результате применения пиротехники пострадал один полицейский.

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