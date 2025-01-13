Вырос объем экспорта мебели из Турции в Грузию

БАКУ /Trend/ - В январе-декабре 2024 года объем экспорта мебели из Турции в Грузию вырос на 6,7 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 234 миллиона 141 тысячу 95 долларов.

Как передает Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве торговли Турции.

В декабре 2024 года Турция экспортировала в Грузию мебели на сумму 23 миллиона 850 тысяч 82 доллара, что на 5,6 процента больше, чем в ноябре 2023 года.

Отметим, что в январе-декабре 2024 года объем экспорта мебели из Турции сократился на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 миллиардов 895 миллионов 355 тысяч долларов.

В декабре 2024 года Турция экспортировала мебели на сумму 709 миллионов 537 тысяч долларов, что на 5,2 процента больше, чем в декабре 2023 года.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев 2024 года (декабрь 2023-декабрь 2024) Турция экспортировала мебели на сумму 7 миллиардов 895 миллионов 355 тысяч долларов.