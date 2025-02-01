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Грузия присоединяется к европейской транзитной системе NCTS

Грузия Материалы 1 февраля 2025 07:40 (UTC +04:00)
Грузия присоединяется к европейской транзитной системе NCTS
Фото: Искусственный интеллект

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С 1 февраля Грузия становится участницей компьютеризированной транзитной системы (NCTS) Европейского Союза. Об этом сообщила Служба доходов министерства финансов Грузии, передает Trend.

Сообщается, что присоединение к NCTS позволит упростить процедуры транзита, сократив временные и финансовые издержки для бизнеса.

Также отмечается, что благодаря единой транзитной декларации, оформленной на грузинской таможне, станет возможна перевозка грузов не только в страны ЕС, но и в другие государства, подключенные к системе, такие как Великобритания, Турция, Исландия, Норвегия, Сербия, Украина, Швейцария и Лихтенштейн.

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