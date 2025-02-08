Вопрос интеграции Грузии в НАТО не стоит на повестке дня - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Вопрос интеграции Грузии в НАТО не стоит на повестке дня.

Как передает Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"У нас четко определены внешнеполитические приоритеты. Что касается вступления в НАТО, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня в связи с решениями западных стран и общей ситуацией вокруг Грузии", - сказал он в интервью телеканалу Euronews.

При этом Кобахидзе подчеркнул, что интеграция в Евросоюз остается ключевой внешнеполитической задачей страны. По его словам, Грузия стремится к членству в ЕС к 2030 году, и эта цель вполне достижима. Он также отметил, что при принятии решений власти учитывают все возможные последствия.