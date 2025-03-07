Власти Тбилиси выделят средства на реконструкцию знакового для Грузии объекта

БАКУ /Trend/ - Власти Тбилиси выделят 29 млн лари ($10,4 млн) на реконструкцию Дворца шахмат и альпийского клуба, расположенных в Верийском парке, сообщает пресс-служба столичной мэрии, передает Trend.

Сообщается, что Дворец шахмат является знаковым примером позднего грузинского модернизма и входит в список объектов культурного наследия Грузии. Его возвели в 1973 году по проекту архитекторов Владимира Алекси-Месхишвили и Германа Гудушаури.

Здание посвящено легендарной шахматистке Ноне Гаприндашвили, которая к тому времени уже пять раз становилась чемпионкой мира.