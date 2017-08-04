Во Франции запретили слежку за родственниками подозреваемых в терроризме

4 августа 2017 15:31 (UTC+04:00)

Конституционный совет Франции признал в пятницу не соответствующим основному закону страны положение о ведении электронной слежки за родственниками и близкими лиц, склонных к террористической деятельности. Такое решение государственная инстанция, призванная осуществлять контроль за конституционностью законов, вынесла по ходатайству о необходимости анализа ряда положений закона о продлении чрезвычайного положения в стране, передает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

Одобренный парламентом 21 июля 2016 года закон содержал в себе также ряд дополнений в закон о разведке от июля 2015 года. В частности, разрешалось ведение слежки с использованием электронных средств за родственниками и близкими лиц, подозреваемых в намерении совершить теракт. Конституционный совет признал законным решение о продлении режима чрезвычайного положения во Франции на четыре месяца, однако счел при этом положение о слежке "нарушающим конституционное право на личную жизнь".

Ходатайство в Конституционный совет подали три французские правозащитные и общественные организации: La Quadrature du Net, French Data Network и Federation des fournisseurs d'acces a internet associatif. В поданном заявлении указывалось, что новое положение закона по существу разрешало властям проводить "массовую слежку за гражданами" и означало бы контроль за жизнью "многих десятков и даже сотен тысяч людей". Как уточняет в этой связи AFP, в настоящее время в базе данных полиции подозреваемых в склонности к терроризму лиц находится не более 11,7 тыс. человек.

Azernews Newspaper
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