Коалиция признала гибель 624 мирных жителей в ходе операции в Сирии и Ираке

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) подтвердила гибель 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке с августа 2014 года по июнь 2017 года, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день, исходя из доступной информации, объединённый штаб операции полагает, что более вероятно, чем нет, что по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении коалиции, поступившем в РИА Новости.

В заявлении уточняется, что оценка числа жертв была проведена в июне этого года. В настоящее время коалиция продолжает изучать 424 сообщения о гибели мирных жителей.