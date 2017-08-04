Коалиция признала гибель 624 мирных жителей в ходе операции в Сирии и Ираке

4 августа 2017 16:42 (UTC+04:00)

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) подтвердила гибель 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке с августа 2014 года по июнь 2017 года, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день, исходя из доступной информации, объединённый штаб операции полагает, что более вероятно, чем нет, что по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении коалиции, поступившем в РИА Новости.

В заявлении уточняется, что оценка числа жертв была проведена в июне этого года. В настоящее время коалиция продолжает изучать 424 сообщения о гибели мирных жителей.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Умеренная оппозиция и армия САР договорились прекратить огонь в зоне "Хомс"
В мире 3 августа 11:39
Минобороны РФ заявило о создании третьей зоны деэскалации в Сирии
Арабские страны 3 августа 11:06
В Талль-Афаре началась операция иракских силовиков против ИГ
В мире 2 августа 15:51
Террористов ИГ выбили из ключевых районов Ракки, заявил представитель США
В мире 1 августа 15:55
В результате удара ВВС коалиции в Сирии погибли не менее 60 человек - СМИ
В мире 1 августа 11:45
Десять мирных жителей погибли в результате удара ВВС коалиции в Сирии
Арабские страны 29 июля 19:18
ВВС Турции бомбят позиции РПК на севере Ирака
Турция 28 июля 10:02
В Стамбуле задержаны 17 членов ИГ
Турция 27 июля 15:12
США просят союзников в Сирии сосредоточиться на борьбе с ИГ, а не с правительством
В мире 27 июля 10:42
Туркменистан и Ирак провели политконсультации
Туркменистан 26 июля 11:26
Сирия лишилась более двух третей железных дорог из-за террористов
Арабские страны 25 июля 12:18
ВВС коалиции во главе с США нанесли удары по сирийской провинции Дейр-эз-Зор - СМИ
В мире 24 июля 15:03
Есть силы, заинтересованные в напряженности между сирийскими беженцами и турками - губернатор провинции (эксклюзив)
Точка зрения 24 июля 13:09
Россия солидарна с усилиями Ирака по искоренению терроризма - МИД
Россия 24 июля 11:39
В сирийском Идлибе прогремел мощный взрыв
Арабские страны 24 июля 01:36
Иран и Ирак подписали протокол о сотрудничестве в сфере обороны
Политика 24 июля 00:42
Иракские военные вернули под контроль деревню под Мосулом, захваченную ИГ
Арабские страны 23 июля 21:06
США не имеют данных о применении химоружия в Сирии с апреля - Пентагон
США 23 июля 10:43