Пекин после принятия резолюции по КНДР призвал все стороны к сдержанности

7 августа 2017 11:57 (UTC+04:00)

Китай после принятия резолюции СБ ООН по ужесточению санкций в отношении КНДР призывает все стороны к сдержанности ради снижения напряженности на полуострове, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

"В настоящий момент ситуация на Корейском полуострове крайне сложная и чувствительная, китайская сторона призывает все заинтересованные стороны проявить сдержанность ради снижения напряженности", — говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении дипломата.

Он также призвал соответствующие стороны предпринять позитивные и конструктивные усилия для разрешения проблемы Корейского полуострова.

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Azernews Newspaper
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