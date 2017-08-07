В Дубае загорелся отель

7 августа 2017 12:21 (UTC+04:00)

Пожар разгорелся в одном из отелей в популярном у туристов районе Дубая Dubai Marina, где на прошлой неделе случилось два пожара в жилых небоскребах, передает РИА Новости.

Пожар в отеле Movenpick hotel Jumeirah Beach Residence начался около 10 утра по местному времени, в данный момент службы гражданской обороны взяли его под контроль. Администрация отеля подтвердила, что никто из постояльцев не пострадал.

"Мы подтверждаем, что в отеле случился пожар. Он был быстро взят под контроль, все гости безопасно эвакуированы", — заявили в отеле.

Это уже третий пожар за две недели в этом популярном среди туристов и экспатов районе. В пятницу крупный пожар произошёл в одном из высочайших небоскребов мира 87-этажной башне Torch Tower. В результате пострадали 38 квартир, их жильцам приходится жить в отелях, так как расследование инцидента ещё идёт. В воскресенье в этом же районе загорелась 73-этажная жилая башня Tiger Tower, тогда небольшой пожар был быстро локализован.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Дубае загорелся второй за неделю небоскреб
Арабские страны 6 августа 14:50
В Дубае горит один из высочайших небоскребов в мире
Арабские страны 4 августа 02:50
В Дубае загорелась строящаяся высотка
Арабские страны 2 апреля 11:10
Азербайджанская продукция на выставке "Gulfood 2017" в Дубае (ФОТО)
Экономика 25 февраля 22:58
В Дубае в элитном жилом комплексе вспыхнул сильный пожар
Арабские страны 13 декабря 2016 02:53
Минэкономики Азербайджана выберет экспортеров для участия в выставке в Дубае
Бизнес 9 декабря 2016 16:33
Жертвами крупного ДТП в Дубае стали пять человек
Другие страны 4 декабря 2016 20:20
Сезон Дубая: На встречу с оазисом (Часть VI - ФОТО)
Туризм 1 ноября 2016 12:21
Сезон Дубая: В самом большом в мире шопинг-центре с акулами и пингвинами (ФОТО, часть IV)
Туризм 17 октября 2016 12:04
IMG Worlds of Adventure: самые умопомрачительные аттракционы Дубая (Часть III - ФОТО)
Туризм 10 октября 2016 12:34
Сезон Дубая: в гостях у самого высокого здания мира (Часть II - ФОТО)
Туризм 4 октября 2016 10:36
Сезон Дубая: Выбираем лучшие отели (Часть I - ФОТО)
Туризм 27 сентября 2016 12:50
Дубай запустил проект "город будущего" стоимостью более $10 миллиардов
Арабские страны 4 сентября 2016 22:18
Пожар на борту Boeing в Дубае возник после жесткой посадки - Emirates
Арабские страны 3 августа 2016 20:40
При тушении самолета, сгоревшего в аэропорту Дубая, погиб пожарный
Арабские страны 3 августа 2016 19:38
Вылеты из аэропорта Дубая возобновятся в 18.30 по местному времени
Арабские страны 3 августа 2016 17:42
Госпитализировано 10 пассажиров сгоревшего в Дубае самолета
Арабские страны 3 августа 2016 16:56
Пожар на борту экстренно севшего в аэропорту Дубая самолета потушили (ФОТО.ВИДЕО)
Арабские страны 3 августа 2016 15:15