В результате наводнений на северо-востоке Китая эвакуированы 188 тыс. человек

7 августа 2017 15:17 (UTC+04:00)

Около 188 тыс. человек были эвакуированы в результате наводнений, вызванных ливнями в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа", еще три человека погибли.

Удар стихии затронул в общей сложности 570 тыс. жителей провинции - имеется информация о повреждении 1000 домов и 66,4 тыс. га посевов. В ряде населенных пунктов стихией повреждены автодороги и линии связи, нарушена подача электроэнергии.

В операции по устранению последствий стихии принимают участие спасатели и военнослужащие, усилен мониторинг за состоянием инженерных коммуникаций вдоль рек.

Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за высокой вероятности схода селей и провалов грунта.

Azernews Newspaper
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