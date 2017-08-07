В Египте 12 сторонников экс-президента Мурси приговорили к смертной казни

7 августа 2017 17:01 (UTC+04:00)

Уголовный суд Египта в понедельник вынес окончательный смертный приговор в отношении 12 участников нападения на полицейский участок в провинции Эль-Минья к югу от Каира в августе 2013 года, передает РИА Новости со ссылкой на портал издания "Аль-Ахрам".

Сто сорок человек по этому делу были приговорены к пожизненному заключению.

Отмечается, что решение суда окончательное, оно вынесено после положительного заключения верховного муфтия страны, на рассмотрение которого в соответствии с местным законодательством направляются все смертные приговоры.

По данным следствия, все осужденные являются членами запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане" и участвовали в событиях августа 2013 года в разгар противостояния исламистов и силовиков в Египте после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси.

Десятки исламистов тогда окружили полицейский участок городка Матай провинции Эль-Минья, забросали его камнями, бутылками с зажигательной смесью, газовыми баллонами. В результате столкновений погиб офицер полиции.

Azernews Newspaper
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